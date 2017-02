Cocu spreekt verbazing uit: "Het is zorgwekkend"

Ook PSV-trainer Phillip Cocu heeft met verbazing kennisgenomen van de uitspraken van Gijs de Jong. De directeur van de KNVB verklaarde ondanks een sympathie voor de Eindhovenaren te zullen duimen voor Feyenoord.



Op de persconferentie werd Cocu geconfronteerd met de kwestie. "Het is zorgwekkend dat een directeur van de KNVB zich op deze manier uitlaat", aldus de oefenmeester van de nummer drie van Nederland, geciteerd door De Telegraaf.



Cocu weet dat De Jong het moeilijk kan gooien op een ongelukje. "Het is een column, waar hij rustig voor is gaan zitten. Dus het is niet zo dat het hem is ontvallen." PSV moet zondag winnen van Feyenoord om de onderlinge achterstand terug te brengen naar vijf punten, iets wat eigenlijk noodzakelijk is om in de titelrace te blijven.