Verbazing na uitspraken: "Wat bezielt iemand als De Jong"

Valentijn Driessen heeft met verbazing gereageerd op de uitlatingen van KNVB-directeur Gijs de Jong. Laatstgenoemde heeft een voorkeur voor PSV, maar verklaarde zondag te duimen voor Feyenoord.



"In plaats van een onafhankelijke opstelling, zoals je verwacht van een KNVB-directeur, vindt hij het nodig om drie dagen voor Feyenoord-PSV partij voor de Rotterdammers te kiezen in de kampioensrace", reageert Driessen via De Telegraaf. "Hoewel hij PSV-supporter is en denkt dat Ajax realistisch gezien de meeste kans op de titel maakt. Wat bezielt iemand als De Jong om zich in zijn functie hier zo over uit te laten."



Volgens Driessen legt De Jong ook druk op scheidsrechter Bas Nijhuis. "En dan begint hij ook nog even over het gedrogeerde Juventus uit 1996 en beschuldigt FC Twente-spits Ünal van valsspelen. Maar daar stond zijn werknemer arbiter Gözübüyük bovenop en die beoordeelde de situatie verkeerd."



Al met al een slechte beurt van de bestuurder, zo weet Driessen. "De Jongs kandidatuur om alsnog de vacante directeurszetel te bestijgen, doet het geen goed. Mochten de clubs hem toch accepteren als algemeen directeur KNVB dan zijn ze gewaarschuwd voor De Jongs verkeerde geldingsdrang."