'Vroeger wilde ik altijd in Nederland voetballen, maar nu...'

De Belgische competitie is de Nederlandse gewoon voorbij gestreefd, zeker in de breedte. Ook hoe Belgische clubs Europa ingaan, wat voor spelers ze hebben.



De clubs daar zijn net als Feyenoord en psv: Aanvallen als het moet, resultaat voetbal spelers als het moet, met ervaren spelers in de as en niet teveel hopen op jonge spelers die ''ooit'' weleens in de top terecht zouden kunnen komen na 1,5 goede wedstrijd.



De mentaliteit is daar gewoon anders, down-to-earth en de 'Ollanders zijn goed in de eigen talenten ophemelen, maar nog beter de talenten finaal de grond in de boren, zonder dat ze uiteindelijk kunnen opbloeien. Hier ben je een talent als e 17/18/19 bent en op je 22ste moet je de boel trekken, wat natuurlijk helemaal nergens op slaat.