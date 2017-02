Alles wat je moet weten over Ajax-tegenstander FC Kopenhagen

Het is in ieder geval niet de grootste naam, die vanmiddag bij de loting voor de achtste finale aan Ajax werd gekoppeld: FC Kopenhagen. De dictator van het Deense voetbal. Maar wat moeten we nog meer weten van deze club?



Slechte herinneringen

Ajax koestert slechte herinneringen aan de Denen. In het seizoen 2001/2002 was Kopenhagen immers te sterk in de toenmalige UEFA Cup, en in 2006/2007 gold hetzelfde in de derde kwalificatieronde voor de Champions League.



Veel oud-Eredivisiespelers

In de selectie van FC Kopenhagen zitten veel spelers die ooit in de Eredivisie hebben gespeeld. Wat te denken van Mathias 'Zanka' Jorgensen (PSV), Uros Matic (NAC), Kasper Kusk (FC Twente), en natuurlijk voormalig Ajax-zorgenkindje Nicolai Boilesen. Tot afgelopen zomer speelde ook Nicolai Jorgensen nog bij Kopenhagen. Zijn huidige werkgever is bekend..



Ludogorets uitgeschakeld

In de vorige speelronde van de Europa League schakelde de Scandinaviërs nog het stugge FC Ludogorets, van Virgil Misidjan en Jody Lukoki, uit. In Bulgarije werd het 1-2, gisteren bleef Kopenhagen steken op 0-0. Maar dat was dus voldoende voor een ticket voor de achtste finale.



Ingestroomd vanuit CL

Kopenhagen belandde in de Europa League door een derde plek in de Champions League-groep met FC Porto, Leicester City en Club Brugge. De uitslagen van de Denen in die poule:





In vorm

Momenteel steekt de ploeg van trainer Stale Solbakken in een uitstekende vorm. De afgelopen vijf wedstrijden in de nationale competitie:

0-1 winst bij Lyngby

4-0 winst op Viborg

1-0 winst op Randers

0-1 winst bij AGF

0-0 gelijkspel tegen Brondby





Kopenhagen in de laatste Europa League wedstrijd. pic.twitter.com/E7cVacAc89 — Nick (@NFD410) 24 februari 2017