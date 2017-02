LIVE: TEGENSTANDER AJAX BEKEND: MEEVALLER?

De loting voor de achtste finales van de Europa League gaan beginnen. Het wachten is natuurlijk op het balletje met Ajax erin. Wie gaan de Amsterdammers twee keer treffen? Wordt het een topclub à la Manchester United, AS Roma of Schalke 04 of misschien wel een nieuw uitje naar België? Er zijn drie Belgische clubs geplaatst.





Wedstrijden:

Celta de Vigo - FK Krasnodar

APOEL Nicosia - RSC Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Olympique Lyon - AS Roma

FC Rostov - Manchester United

Olympiakos - Besiktas

AA Gent - RC Genk

FC Kopenhagen - Ajax