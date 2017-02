Schöne heeft wat te zeggen over nieuweling David Neres

Gisteren zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie van Ajax, maar tot een debuut kwam het nog niet. Voor Ajax-fans kan dat niet snel genoeg komen; men smacht naar David Neres.



Ploeggenoot Lasse Schöne kan dat wel begrijpen, al wil hij niet te hard van stapel lopen. "Ik heb hem nu twee trainingen meegemaakt, dus ik kan nog niet zoveel over hem zeggen. Maar ik zag wel meteen dat hij kwaliteiten heeft. Hij is snel, maakt graag acties. Dat soort voetballers hebben wij graag in de selectie. Ik ben benieuwd", aldus Schöne over Neres in gesprek met ELF Voetbal.



Trainer Peter Bosz weet ook nog niet erg veel van zijn aanwinst. "Het zijn nu allemaal momentopnames. Wat ik wél weet: David is klein, dat hebben we allemaal kunnen zien. Hij is linksbenig, vaardig en vast in zijn techniek. We zullen er vanzelf achter komen hoe goed hij werkelijk is", zei Bosz al over de Braziliaan.