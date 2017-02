Nederlandse arbiter bij Europees duel met Genk zorgt voor opschudding

Dat Serdar Gözübüyük werd aangesteld voor de ontmoeting van Astra tegen Racing Genk heeft kwaad bloed gezet bij trainer Marius Sumudica. De oefenmeester van Astra begrijpt er helemaal niets van dat een Nederlander het duel van een Belgische club mag fluiten.



In het duel werd Sumudica door Gözübüyük naar de tribune gestuurd. De twijfels namen echter eerder al serieuze vormen aan. "Ik zeg het al twee dagen: ik vind het niet normaal dat de UEFA een Nederlandse scheidsrechter aangeduid heeft terwijl de coach van Genk ook Nederlander is", vertelde de oefenmeester aan Sporza.



Sumudica zou graag revanche nemen op Genk. "Mijn spelers waren geschrokken, want hij deelde snel gele kaarten uit. Ik zou graag nog eens Europees tegen Genk spelen, maar dan met een Moldavische scheidsrechter. Pas dan zullen ze beseffen wat ik bedoel", aldus Sumudica, die zijn ploeg de heenwedstrijd al met 2-2 zag verliezen.