'Kans dat deze PSV'er vertrekt is levensgroot'

PSV verwacht in de zomerse transferperiode afscheid te moeten nemen van een van zijn meest belangrijke spelers. Het is Jeroen Zoet die na het lopende seizoen zijn koffers lijkt te pakken en elders aan speelminuten toe wil komen.



Het is het Eindhovens Dagblad dat naar buiten heeft gebracht dat de kans groot is dat Zoet binnenkort gaat vertrekken. De doelman zou toe zijn aan een nieuwe uitdaging, maar brengt PSV met een eventueel vertrek wel flink in de problemen.



De clubleiding zal dan namelijk een keuze moeten gaan maken tussen Remko Pasveer, Hidde Jurjus, Luuk Koopmans en Yanick van Osch. Wie uiteindelijk de opvolger zal worden bij een vertrek van Zoet, is dus nog even afwachten.