Gerbrands: "Daarvoor zijn clubs als Ajax en PSV aantrekkelijk"

Achter de schermen bij PSV wordt er 24/7 achter de schermen gewerkt om alles op orde te krijgen voor nu en de toekomst. Een man die het niet ziet zitten om stil te zitten, is Toon Gerbrands. De directeur neemt de Eindhovenaren graag op sleeptouw en heeft een visie voor de toekomst.



"Mijn stip op de horizon voor de komende jaren is de positie van PSV in het voetballandschap", klinkt de uitleg van Gerbrands in gesprek met De Telegraaf. "Daarvoor hebben we al het partnerfonds opgericht om onze financiële mogelijkheden te verruimen. Maar ook kijken we hoe we winst kunnen boeken in het huidige transferklimaat."



"Marcel Brands is daarover met grote clubs in gesprek. Clubs als Bayern München denken na over allianties met clubs uit kleinere voetballanden die talenten opleiden, om zo daar hun voordeel mee te doen op transfergebied. Daarvoor zijn clubs als Ajax en PSV aantrekkelijk", aldus het relaas van Gerbrands.