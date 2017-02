AZ zal de uitschakeling tegen Olympique Lyon vermoedelijk ingecalculeerd hebben, maar de manier waarop zeker niet. Na de harde thuisnederlaag (1-4) ging het in Frankrijk helemaal mis: 7-1. Max Huiberts is woest.



"Het is een schande wat we vandaag hebben laten zien", zo citeert het Algemeen Dagblad de technisch directeur van AZ. "Jongens willen een volgende stap maken bij ons, vandaag hebben ze laten zien dat ze er niet klaar voor zijn."



"Of ik daar wat aan kan doen?", vervolgde de zeer teleurgestelde Huiberts. "Dat is iets voor de technische staf. Juist in deze belangrijke weken die eraan komen. Ik maak me wel grote zorgen."



De klap kwam hard aan in het AZ-kamp. Na afloop bleef de kleedkamer lange tijd dicht.