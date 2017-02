VIDEO: Guidetti onder vuur na vreselijke schwalbe

Het is Celta de Vigo donderdagavond gelukt om Shakhtar Donetsk te verslaan. In de verlenging maakte de Spaanse ploeg het verschil in Oekraïne, waar het vanaf elf meter de leiding nam via Iago Aspas. Dit was te danken aan een pure schwalbe van oud-Feyenoorder John Guidetti. De beelden spreken voor zich...



De beelden:





Een schwalbe van John Guidetti zorgt voor verlenging bij Shakhtar Donetsk - Celta de Vigo. #shacel https://t.co/lnyb7CKyht pic.twitter.com/kBjxPV0iIA — FOX Sports (@FOXSportsnl) 23 februari 2017