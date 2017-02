10 Eredivisie-teams met de hoogste passnauwkeurigheid op vijandelijke helft

Zorgvuldige passing is een belangrijk wapen om kansen te creëren. Achterin is het realiseren van een hoge passnauwkeurigheid niet zo heel moeilijk, maar welke Eredivisie-teams blinken hierin uit op vijandelijke helft? SoccerNews.nl zet de toptien op een rijtje.



10. PEC Zwolle

Waar Excelsior met 59 procent onderaan staan, daar beginnen we deze toptien met PEC Zwolle. Het elftal van Ron Jans is de laatste tijd ondanks een kansloze nederlaag in Utrecht goed bezig. Als we kijken naar de passnauwkeurigheid op de vijandelijke helft, dan mogen we een percentage van 66 noteren.







9. Vitesse

Vitesse heeft onder Peter Bosz een beleid van dominant voetbal ingezet. Die insteek is er nog steeds in Arnhem, waar Henk Fraser sinds afgelopen zomer de scepter zwaait. De bespelers van Stadion Gelredome bezetten een gedeelde zevende positie met een passnauwkeurigheid van 67 procent op de vijandelijke helft.







8. Heracles Almelo

Heracles Almelo wist vorig seizoen deelname aan de play-offs af te dwingen en mag dit seizoen opnieuw hopen, al heeft men het niet meer in eigen hand. De manschappen van trainer John Stegeman staan negende en dat komt redelijk overeen met de plek in dit overzicht. Men noteert 67 procent.







7. FC Utrecht

FC Utrecht begon tegenvallend aan het seizoen, dreigde even helemaal weg te zakken, maar staat inmiddels weer 'gewoon' stevig in de subtop. De ploeg van Erik ten Hag is in staat om wedstrijden te domineren en dat is af te lezen uit de passnauwkeurigheid op vijandelijke helft: 67 procent ook.







6. AZ

AZ is een vaste speler in de subtop van Nederland. Het vertrouwde aanvalsspel is tegenwoordig helaas wat minder frivool, maar de passes op vijandelijke helft zijn nog steeds in orde. De Alkmaarders staan onder leiding van John van den Brom op de zesde plek met 68 procent.







5. sc Heerenveen

In rap tempo is sc Heerenveen van plek vier afgezakt naar plek acht. Het scoren gaat de Friezen na de winterstop erg moeilijk af en dan is het lastig om resultaat te boeken. Dominant is de ploeg van Jurgen Streppel wel, wat ook blijkt uit de passnauwkeurigheid van 69 procent op vijandelijke helft.







4. FC Twente

Het Eredivisie-behoud van FC Twente heeft veel emoties losgemaakt. Nog steeds is er sprake van oud zeer, maar niemand zal ontkennen dat de Tukkers sportief een fantastische prestatie leveren. De ploeg begon als degradatiekandidaat en staat desalniettemin in de subtop. Ook in dit klassement, met zeventig procent.







3. Feyenoord

Feyenoord staat al het gehele seizoen bovenaan in het reguliere klassement, maar qua passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander moet de formatie van trainer Giovanni van Bronckhorst de concurrenten voorlaten. Toch mogen de Rotterdammers met een percentage van 72 niet ontevreden zijn.







2. PSV

PSV beleefde een teleurstellende eerste seizoenshelft en mede daardoor is er nog steeds sprake van een riante achterstand in de titelrace. Dat ligt aan allerlei zaken, maar de passnauwkeurigheid op de vijandelijke helft is duidelijk niet het probleem. Het levert alleen net geen koppositie op: 74 procent.







1. Ajax

Ajax verstuurde van alle Eredivisie-clubs de meeste passes. Ook de hoogste moeilijkheidsgraad dus, maar de Amsterdammers staan desondanks gewoon op de hoogste podiumplaats. Het verschil met de andere topclubs is wel klein te noemen: 75 procent noteert de formatie van Peter Bosz.