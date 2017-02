Schöne spreekt zich uit: "Zij moeten sowieso punten laten liggen"

Ajax is dankzij een 1-0 overwinning op Legia Warschau zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. De loting volgt vrijdag al, maar Lasse Schöne kijkt vooral uit naar het weekeinde.



Met Feyenoord - PSV in aantocht kan Ajax goede zaken doen. "Dus laten we het zondag niet verpesten", verwees de Deen in gesprek met Voetbal International naar het duel met Heracles Almelo. "Een voorkeur? Nee, iemand gaat punten verliezen, dat vind ik al mooi. Maar het is duidelijk dat we punten moeten inhalen."



Feyenoord heeft het kampioenschap ongeacht de uitslag nog in eigen hand, maar Schöne tekent niet direct voor een zege van PSV. "Ze spelen niet goed, maar blijven wel winnen. Ik ben blij dat in ieder geval één ploeg punten verliest. Natuurlijk moeten we inhalen op Feyenoord, dus zij moeten sowieso punten laten liggen."