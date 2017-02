Bosz nog niet tevreden in Europa: "Er is nog meer mogelijk"

Dankzij de 1-0 overwinning op Legia Warschau is Ajax geplaatst voor de achtste finales in de Europa League. Een mooie prestatie gezien het feit dat alle andere Nederlandse clubs al zijn uitgeschakeld in Europa, maar trainer Peter Bosz wil meer.



"Dit is een goede prestatie, maar met een plek bij de laatste zestien mogen we nog lang niet tevreden zijn", luidde het oordeel van de oefenmeester op de persconferentie na het duel met de Polen. "Er is nog meer mogelijk."



Bosz denkt dat Ajax hoge ogen kan gooien: "Anderzijds is het mooi en ben ik trots dat we vrijdag in de koker zitten. Ik verheug me op twee mooie Europese wedstrijden die de spelers ook nodig hebben om weer beter te worden."