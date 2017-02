Ajax-trainer Peter Bosz is met zijn ploeg een ronde verder in de Europa League. De 1-0 overwinning op het Poolse Legia Warschau is ook terecht te noemen en toch is de oefenmeester maar gedeeltelijk tevreden.



"Je weet dat als zij gelijk maken, je eruit ligt. Dan zit je niet rustig", beaamde Bosz na afloop in gesprek met FOX Sports. "We wilden die tweede maken, dat gebeurde niet, dus dan blijft het billen knijpen tot het einde. Ik vond ook dat we niet goed begonnen. We speelden het slecht uit."



Bosz zag Ajax zwak starten. "Pas nadat we meer initiatief namen van achteruit vond ik dat het beter ging." Vlak na rust resulteerde dat in een voorsprong. "Ik vond ook wel dat we de hele wedstrijd de betere partij waren. Zij waren gevaarlijk met hun counters, dat wisten we van tevoren."



De Ajax-trainer keek vervolgens toch weer kritisch naar het veldspel. "In mijn ogen heeft het te maken met de opbouw van achteruit. Als je dat goed doet, krijg je meer diepte in je spel. Nu kwamen de middenvelders te veel de bal halen en dan stokt het wat."