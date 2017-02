Van den Brom grijpt in bij AZ: "Ik ben niet tevreden over hem"

De spitspositie van AZ blijft de gemoederen bezighouden. Wout Weghorst leek een vaste plek te hebben afgedwongen, maar in het Europa League-duel bij Olympique Lyon is hij op de bank geplaatst.



"Ik ben niet tevreden over Wout", zo liet Van den Brom voorafgaand aan het duel weten aan RTL7. "Hij heeft minder gespeeld, en met Fred Friday hebben we iemand achter de hand. Hij klopt op de deur en als je zo'n speler tot je beschikking hebt, mag je hem ook eens de kans geven."



Ook Rens van Eijden is gepasseerd door Van den Brom, die Ron Vlaar een helft speeltijd gunde. "Hij heeft minuten nodig, willen wij hem gaan gebruiken. Het heeft verder niet met Rens te maken. Over hem ben ik juist heel tevreden. Het komt nu zo uit."