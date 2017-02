Zijn belangrijkste taak is verdedigen, maar aan de bal heeft Nick Viergever ook zijn waarde voor Ajax. In het tweeluik met Legia Warschau kroonde de verdediger zich zelfs tot de grote held.



In de return tikte Viergever het enige doelpunt binnen. "Als verdediger scoor je niet vaak, dus dit is voor mijzelf superleuk. Bovendien was het een zeer belangrijke goal", beaamt de 27-jarige Ajacied in gesprek met de NOS. "Leuk dat ik op de goede plek stond. De bal viel precies voor mijn voeten en daar hoop je ook op als je daar staat. Ik dacht maar één ding: die bal moet tegen de touwen."



Eenvoudiger werd het daarna niet. "Dat komt omdat wij verzuimden het eerder af te maken. We hielden ze in leven, maar gelukkig is het goed afgelopen..." Legia kon daardoor nog een paar keer gevaarlijk worden. "De laatste minuten zat iedereen er doorheen, maar we hadden één taak en dat was de volgende ronde bereiken."