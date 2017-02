Sprookje in Leicester lijkt voorbij na zeer treurig nieuws

Het sprookjesverhaal van Leicester City lijkt nu echt voorbij te zijn. Volgens The Daily Mail heeft de club donderdag besloten om de samenwerking met Claudio Ranieri te beëindigen.



Het ontslag van Ranieri komt niet als een complete verrassing. De Italiaan lijkt Leicester City dit seizoen maar niet op de rails te krijgen met serieus degradatiegevaar als resultaat. Ook werd de ploeg in de FA Cup uitgeschakeld door Millwall, al gebeurde dat met een B-team.



Toch zal het vermeende besluit vraagtekens oproepen. Immers: Leicester City werd vorig seizoen onder zijn leiding als degradatiekandidaat zeer verrassend kampioen van Engeland, waardoor het dit seizoen in de Champions League actief is. Dankzij de uitgoal van Jamie Vardy in Sevilla (2-1) is de kwartfinale nog in het vizier.



Het nieuws is donderdag door de club bevestigd.