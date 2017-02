Anderlecht ontsnapt en gooit Zenit in extremis uit Europa League

Het is Anderlecht gelukt om Zenit Sint-Petersburg uit de Europa League te gooien. Na de 2-0 zege in Brussel leek het in de return alsnog fout te gaan, maar een late treffer bleek alsnog voldoende: 3-1.



Binnen 25 minuten opende Giuliano de score namens Zenit, dat in de groepsfase al aan AZ was gekoppeld. In de laatste twintig minuten liepen de Russen verder uit. Artem Dzyuba en opnieuw Giuliano leken Anderlecht uit de Europa League te gooien.



Toch wist de Belgische topclub een ticket te boeken voor de volgende ronde. In de negentigste minuut wist

Isaac Kiese Thelin de 3-1 aan te tekenen, waardoor Anderlecht op basis van het uitdoelpunt door mag.



AS Roma ondanks nederlaag verder

AS Roma won vorige week met 0-4 van Villarreal, waardoor de return eigenlijk maar een formaliteit was. De werkgever van Oranje-international Kevin Strootman kwam donderdag niet meer echt in gevaar. Wel won de Spaanse formatie met 0-1 dankzij een goal van Rafael Santos Borre.



Overige uitslagen:

Osmanlispor FK - Olympiakos Piraeus 0-3

APOEL Nicosia - Athletic Bilbao 2-0

Besiktas - Hapoel Be'er Sheva 2-1