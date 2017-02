Treffer Viergever loodst Ajax ronde verder in Europa

Het is Ajax donderdagavond gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Na de doelpuntloze heenwedstrijd volstond in Amsterdam een goal van Nick Viergever om Legia Warschau uit te schakelen: 1-0.



Na een moeizame openingsfase trok Ajax het overwicht langzaamaan naar zich toe. Bertrand Traoré worstelde zich in kansrijke positie, maar zag zijn inzet door een Poolse verdediger geblokt worden. Dé kans kwam evenwel op naam van Hakim Ziyech, die zijn schot op de paal zag eindigen waarna Kasper Dolberg de rebound niet wist te verzilveren.



Nog binnen het half uur kreeg Dolberg nóg een kans om de ban te breken. Na goed voorbereidend werk van Amin Younes had de Deense spits de openingstreffer voor het intikken, maar hij reageerde net niet alert genoeg en dus schoot de bal voorlangs het doel van Legia. De bezoekende club werd alleen een paar keer gevaarlijk in de omschakeling.



Ajax ging ook in het tweede bedrijf op zoek naar het bevrijdende doelpunt en de formatie van Peter Bosz kreeg loon naar werken. Na een aanval over meerdere schijven zag Younes zijn inzet nog gepareerd worden, maar voor verdediger Nick Viergever was het een simpel karwei om de rebound tegen de touwen te werken: 1-0.



De Amsterdammers kregen met de voorsprong op zak mogelijkheden om uit te lopen, maar de gevaarlijke marge van één goal bleef intact. Daardoor mocht Legia blijven hopen op een vervolg in Europa. Doelman André Onana werd ook daadwerkelijk getest door de spelers van de Polen, maar ondanks de steun van zo'n tweeënhalfduizend supporters scoorden zij opnieuw niet.



Ajax bekert daarom verder in de Europa League, maar schade is er zeker. Zowel Joël Veltman als Davinson Sánchez is de volgende wedstrijd geschorst.



Scoreverloop:

1-0 (49') Nick Viergever