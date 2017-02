Fel oordeel rond Feyenoord en PSV: "Heb het bizar genoemd"

Jesse Klaver is niet van plan om zijn kritische uitspraken rond PSV in te slikken. De lijsttrekker van GroenLinks noemde de steun van gemeentes aan voetbalclubs onwenselijk, zoals de gronddeal in Eindhoven.



"Het is makkelijk om vanuit Den Haag daar iets over te zeggen", reageerde Klaver tegenover het Eindhovens Dagblad op zijn eerdere verhaal. "Ik snap dat in gemeentes hele andere zaken spelen. Maar ik vind het niet goed dat gemeentes in algemene zin voetbalclubs financieel helpen om overeind te blijven."



"Het zijn grote bedrijven waar enorme salarissen worden uitbetaald. Daarom heb ik het bizar genoemd", aldus Klaver. Eindhoven zal drie ton overhouden aan de deal met PSV, maar de politicus blijft kritisch. "Het neemt voor mij niet weg dat ik dit soort deals onwenselijk vind."



Ook kijkt Klaver met een kritische blik naar de mogelijke nieuwbouw van het Feyenoord-stadion. In zijn optiek moet hier géén gemeentegeld in gepompt worden. "Op de zorg bijvoorbeeld is enorm bezuinigd. Ik vind dat je het als gemeente dan niet kan verkopen om heel veel geld in te investeren in voetbalclubs."