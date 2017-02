Ajax hoopt donderdagavond de volgende ronde van de Europa League te bereiken. Na de 0-0 in Polen moet in eigen huis worden afgerekend met Legia Warschau en dat is mogelijk, weet Edwin van der Sar.



De oud-doelman gebruikte in aanloop naar het duel met Legia de woorden 'spanning en sensatie'. "Natuurlijk is het nu een andere spanning. Maar nu ik wat dichter bij het veld sta, komt die spanning van vroeger weer een beetje naar boven", aldus Van der Sar in gesprek met RTL7. "Na vanavond kunnen we goed zeggen waar we staan in Europa. We willen heel graag presteren en tot maart, april meedoen."



Ook ging Van der Sar in op het transferbeleid van de Amsterdamse club. "We geven nu meer geld uit, maar zes jaar geleden stonden we er als club heel anders voor", aldus de directeur van Ajax. "Mede door vier landstitels hebben we nu wat meer mogelijkheden. Maar we moeten niet uit ons oog verliezen wat voor club we zijn, we willen graag talenten opleiden."