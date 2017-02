Willem II'er wees vertrek af: "Hier te veel naar mijn zin"

Anouar Kali heeft afgelopen maand geweigerd om Willem II te verlaten. De 25-jarige middenvelder kreeg de mogelijkheid om te verkassen, maar besloot de Tilburgse club trouw te blijven.



Kali voelt in Brabant het gewenste vertrouwen. "Ik heb voor ik bij Willem II terecht kwam toch een wat lastigere periode gehad" vertelt hij op de clubwebsite. "Ik zat na een buitenlands avontuur even zonder club. Gelukkig kwam ik in Tilburg terecht, dat voelt echt als een warm bad. We hebben een leuke groep en technische staf. Ik vind de laagdrempelige sfeer die bij Willem II hangt met onder andere het personeel van kantoor fijn."



Bij thuiswedstrijd zingen de fans hem bovendien steevast toe. Voor Kali was er dan ook voldoende aanleiding om de kans om te vertrekken af te wijzen. "Ik heb vrij snel nadat het duidelijk was dat er belangstelling voor me was gezegd dat ik dit seizoen in Tilburg afmaak. Ik houd er niet van om in de winterstop te verhuizen naar een andere club. Daarvoor heb ik het hier te veel naar mijn zin. Al is het wel een compliment dat er belangstelling voor je is."