Koeman krijgt slecht nieuws uit ziekenboeg

Buitenspeler Yannick Bolasie werd voor veel geld door Everton overgenomen van Crystal Palace, maar lang hebben de supporters op Goodison Park niet kunnen genieten van deze pijlsnelle vleugelspits. Bolasie raakte een aantal maanden geleden namelijk zwaar geblesseerd en het lijkt erop dat hij pas over ongeveer een jaartje weer fit is.



De aanvaller uit Congo heeft inmiddels een operatie ondergaan aan zijn geblesseerde knie en in de maand maart van dit jaar volgt een tweede. Vervolgens is het revalideren geblazen voor de buitenspeler, maar dat kan weleens heel erg lang gaan duren. De algemene verwachting is dat Bolasie in januari of februari van 2018 pas weer op het veld zal staan.



Trainer Ronald Koeman vertelde onlangs nog over de zware kruisbandblessure van zijn voetballer: "Het zal een maand of elf, twaalf duren voordat hij terug is. Dat is een grote teleurstelling, maar ik weet zeker dat hij zal terugkomen." Hier mogen we dus nog een aantal maanden bij optellen, aldus het medium ESPN.





