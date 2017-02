'Atlético haalt deze spits als vervanger van Griezmann'

De Franse aanvaller Antoine Griezmann wordt al tijden in verband gebracht met een megatransfer naar Manchester United. Nu zouden er ook daadwerkelijk contacten gelegd zijn en werken de Engelsen toe naar een transfer. Volgens diverse Spaanse media is ook Atlético Madrid, de eigenaar van de ster, al bezig op de transfermarkt.



Kiest Griezmann ervoor om te transfereren naar Old Trafford, dan krijgt Atlético toch zeker honderd miljoen euro binnen en hoogstwaarschijnlijk nog wel wat meer. Er moet echter wel een vervanger naar het Estadio Vicente Calderón gehaald worden en wat dat betreft zouden de Madrilenen momenteel bezig zijn met Alexandre Lacazette, de spits van Olympique Lyon en dus ploeggenoot van de Nederlandse vleugelspits Memphis Depay.



De centrumaanvaller scoorde dit seizoen reeds 26 doelpunten in 29 officiële wedstrijden voor Lyon en dat is natuurlijk een verschrikkelijk mooi moyenne. Lacazette staat ook in de belangstelling van het Engelse Arsenal, maar dat heeft zich nog niet geconcretiseerd. Hij zou zelf ook een voorkeur hebben voor de Primera División en Atlético staat hem naar verluidt wel aan. Gaat Griezmann daadwerkelijk weg, dan lijkt de grootmacht vól voor Lacazette te gaan.