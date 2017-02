Van der Gaag reageert op vertrek Ajax-huurling: "Alleen maar verliezers"

Woensdag werd bekend dat Ajax-huurling Leeroy Owusu zijn huurperiode bij Excelsior Rotterdam niet af zal maken. De rechtsback keert per direct terug bij de Amsterdammers. Trainer Mitchell van der Gaag heeft tegenover RTV Rijnmond gereageerd op die beslissing.



"Deze zaak kent alleen verliezers", vertelt de 45-jarige oefenmeester aan de regionale omroep. "Wat er precies gebeurd is, hou ik binnenskamers", zegt Van der Gaag, die Owusu eerder buiten de selectie zette vanwege 'problemen met zijn gedrag en houding'.



"Het feit dat er nu geen vervangende rechtsback is, mag nooit de reden zijn dat iemand wel of niet blijft. Het geeft eens te meer aan waar het probleem lag. Dat gaat verder dan iemands voetbalkwaliteiten", aldus Van der Gaag.