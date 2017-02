Ontslagen Sutton-keeper reageert: "Had nog wel wat chilisaus op gemogen"

Wayne Shaw heeft gereageerd op het incident tijdens de FA-cup wedstrijd tussen Sutton United en Arsenal. De reservedoelman at tijdens de wedstrijd een Engelse pie, terwijl hij wist dat daar op gegokt kon worden. De cultheld verloor hierdoor zijn baan bij de Engelse amateurclub.



"De fans van Arsenal zongen telkens Who ate all the pies? Dus nam ik een grote hap en zwaaide ik met dat pasteitje even naar hen", vertelt de goalie aan The Sun. "Niemand heeft er in financieel opzicht van geprofiteerd. Mijn vrienden en familie niet en ik ook niet. Ik ben er niet voor betaald om dat te doen en ik heb vooraf niemand verteld dat ik het ging doen. Ik was gewoon naïef."



De iets te zware doelman is ondanks alles nog steeds in voor een grapje. "Ik geef het pasteitje een zeven, al had er nog wel wat chili-saus op gemogen. Ik kreeg er trouwens wel buikpijn van. Misschien lag het aan de uien, of werkte ik 'm gewoon te snel naar binnen. Het heeft me trouwens niks gekost, behalve dan mijn baan", aldus Shaw.