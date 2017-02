Moreno: "We hebben de beste selectie van Nederland en moeten kampioen worden"

PSV verloor na de winterstop nog geen enkel duel en dat is vooral te danken aan de toegenomen doelpuntenproductie. Hector Moreno vertelt aan ELF Voetbal wat de oorzaak is van deze grote verandering.



"Op trainingskamp hebben we gepraat met de ploeg, over wat er misging. Dat ging dus met name over de vele kansen die we misten", vertelt de Mexicaan. "Nadat we dat besproken hadden kregen we tegen sc Heerenveen meteen het bewijs. Toen scoorden Marco van Ginkel en ik in de slotfase en pakten we drie punten. Dat gebeurde de week erna weer met een late goal van Davy Pröpper tegen Heracles. Dat gaf een boost. We hadden bewijs dat we nooit moeten opgeven en altijd moeten blijven geloven in een doelpunt."



De 29-jarige voetballer geloof nog altijd in de landstitel voor PSV. "Als je kijkt naar onze selectie van dit seizoen en die van vorig seizoen, dan zijn we er zeker niet minder op geworden. We hebben dit seizoen in de competitie alleen van Feyenoord verloren. Ik vind dat we de beste selectie van Nederland hebben en kampioen moeten worden. Dus daar gaan we voor", aldus Moreno.