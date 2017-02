Oud-Feyenoorder blikt vooruit: "Daarin vind ik Feyenoord wel beter dan PSV"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen PSV. Voormalig Feyenoord-doelman Joop Hiele kijkt uit naar het treffen tussen beide topclubs, zo laat hij weten aan VI Radio.



"Ik denk dat het leuk is dat er eindelijk weer wat op het spel staat. Het niveauverschil tussen de bovenste drie en de rest vind ik toch wel erg groot aan het worden", vertelt de oud-doelman, die weinig krachtverschil ziet tussen beide ploegen. "Ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Ik vind wel dat Feyenoord dit jaar een volwassen en stabiele indruk maakt en daarin vind ik ze wel beter dan PSV."



De ex-Feyenoorder is onder de indruk van eerste doelman Brad Jones. "Dat hij zichzelf snel aangepast heeft binnen Feyenoord. Hij heeft er ook een bepaalde plaats veroverd. Wat me vooral opvalt is zijn behoorlijke rust, zijn heersen bij hoge ballen en de manier waarop hij zijn voortzetting doet: niet altijd spectaculair, maar wel altijd effectief", aldus Hiele.