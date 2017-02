Ajax tegen Legia Warschau: "Die wedstrijd geldt als een beladen meetmoment"

Daniël Dwarswaard is van mening dat de wedstrijd van donderdagavond tussen Ajax en Legia Warschau van groot belang kan zijn. De Amsterdammers kunnen met de wedstrijd goed zien waar ze nou eigenlijk staan in Europa, zo lezen we in het Algemeen Dagblad.



"Er waren blijkbaar gif (Sánchez) en brille (Ziyech) van buitenaf nodig. Vooral om óók Europees eindelijk weer eens wat te laten zien. De wedstrijd vanavond tegen Legia Warschau geldt als een beladen meetmoment. Is Ajax nu verder dan de afgelopen Europese seizoenen, toen steevast werd verloren van de 'categorie-Legia'?", vraagt Dwarswaard zich af.



Tegenwoordig moet Ajax het wel stellen met veel minder jeugdspelers dan we gewend zijn. "Toch kiest Ajax er dus voor om de portemonnee te trekken. Oók om eindelijk eens een prestatie van formaat neer te zetten in Europa. Met winst vanavond tegen Legia Warschau als nieuw startpunt. Ontegenzeggelijk zullen de ogen daarom juist op zo'n heet Europees avondje op de aankopen zijn gericht", aldus Dwarswaard.