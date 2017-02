De Jong: "Het is in de letterlijke zin van het woord onsportief"

Gijs de Jong heeft zich in zijn column op de officiële website van de KNVB uitgelaten over de strafschop die Enes Ünal afgelopen weekend versierde in de wedstrijd tussen FC Twente en sc Heerenveen. De spits deed alsof hij geraakt werd door Erwin Mulder en kreeg zo een penalty cadeau.



"Ik wil er niet elke keer over beginnen, maar die videoref is noodzakelijk in het voetbal van nu, onontbeerlijk gewoon. Daar maken wij als KNVB ons hard voor. Niet alleen voor zwart-wit beslissingen, maar ook om spelers niet weg te laten komen met onsportief gedrag. Zeker niet met wedstrijdbepalende misleiding zoals de Schwalbe van Ünal tegen sc Heerenveen", was de duidelijke mening van De Jong.



"Ik hoop dat Feyenoord - PSV zondag verschoond blijft van dit verwerpelijke gedrag. Op welk niveau je ook voetbalt, als je zo een penalty pikt, kun je gewoon niet gelukkig in de kleedkamer zitten na afloop. Het is in de letterlijke zin van het woord onsportief. De wedstrijd in de Kuip heeft grote impact op de titelstrijd in de Eredivisie", aldus de woorden van De Jong.