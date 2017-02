'Real Madrid zit achter Monaco-sensatie aan'

AS Monaco speelde op dinsdagavond behoorlijk frivool tegen Manchester City en aanvaller Kylian Mbappé viel daarbij op met een paar mooie acties. De Franse jongeling wordt gevolgd door vrijwel de gehele Europese top, maar het Spaanse Real Madrid is naar verluidt frontrunner in de race om zijn handtekening.



De voetballer in kwestie is pas achttien jaar oud, maar dit seizoen heeft hij wel al maar liefst 25 officiële wedstrijden gespeeld voor de Monagasken. Daarin maakte hij twaalf doelpunten en viel hij op door goed spel, waardoor hij nu op de voet gevolgd wordt door De Koninklijke. Het Franse L'Équipe meldt dat er reeds contacten gelegd zijn tussen de club uit de Spaanse hoofdstad en de vertegenwoordigers van het Franse supertalent.



Wil Real Madrid Mbappé daadwerkelijk vastleggen, dan dient voorzitter Florentino Pérez eerst af te rekenen met onder meer FC Barcelona, Juventus, Manchester City, Chelsea, Manchester United en Bayern München. Naar verluidt mag de jongeling natuurlijk ook niet voor een appel en een ei vertrekken uit de Ligue 1: Monaco zou ongeveer zeventig miljoen euro vragen.