'Wil Tielemans naar het WK, dan moet hij blijven'

Youri Tielemans maakte in november tegen Nederland zijn debuut voor de Rode Duivels en mocht enkele dagen later ook tegen Estland invallen. Gezien zijn sterke prestaties van de laatste weken lijkt de kans groot dat hij er straks in maart ook weer bij zal zijn. En op het WK volgend jaar?



Dat zal volgens Alexandre Teklak afhangen van de keuze die Tielemans maakt. De 19-jarige middenvelder heeft de clubs voor het uitkiezen. "Als hij erbij zal willen zijn, zal hij moeten kiezen voor een club waar hij veel aan spelen zal toekomen", stelt hij bij RTBF.



"En de plaats waar hij het meeste kans maakt op die speelminuten, is Anderlecht. Vandaar dat ik denk dat zijn periode bij Anderlecht nog niet voorbij is."