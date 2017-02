Peeters schiet Real Madrid naar kwartfinale Youth League

Het Nederlandse talent Mink Peeters heeft een speciale ontmoeting voor de boeg. Op woensdagavond versloeg de geboren Nijmegenaar met zijn ploeg Real Madrid de leeftijdsgenoten van AS Monaco in de Youth League, en nu dient de Nederlander het binnenkort in de kwartfinale op te nemen tegen Ajax.



De achttienjarige Peeters stond niet in de basis bij de wedstrijd tussen Real Madrid en AS Monaco, maar viel wel in. Op het moment dat het talent binnen de lijnen kwam stond het nog 2-0 voor de Fransen, maar mede dankzij Peeters ging Real er met de overwinning vandoor: de linksbuiten kwam twee keer tot scoren. Nu zal hij de 3-4 winstpartij van woensdagavond een vervolg moeten geven in het aankomende duel met Ajax, zijn oude club.