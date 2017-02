Je kunt toch wel stellen dat AZ op donderdagavond voor spek en bonen speelt tegen Olympique Lyon. De Alkmaarders verloren in het eigen AFAS Stadion immers met 1-4 en moeten dus met 4-0 winnen om door te bekeren. Trainer John van den Brom wil echter wat laten zien.



De oefenmeester vertelt aan het Algemeen Dagblad: "Elke speler wil hogerop. Dit is een ideale wedstrijd om je in de kijker te spelen voor een andere club. We weten allemaal dat er een periode aanbreekt dat andere clubs gaan kijken naar wie ze willen aantrekken. En voor de tegenstander is natuurlijk sowieso veel belangstelling. Dan kijken ze ook direct naar onze spelers."



Iemand die zich bijvoorbeeld in de kijker zou kunnen spelen, is Ridgeciano Haps. De verdediger van de Alkmaarders heeft in ieder geval nog nooit in een groter stadion gespeeld dan dat van Lyon. Van den Brom: "Daarom ook heb ik een grote selectie meegenomen. Zodat ook veel jonge jongens hieraan kunnen ruiken. Die gasten krijgen genoeg kriebels hierdoor." Centrumverdediger Ron Vlaar zou eventueel mee kunnen doen. "Ron kán spelen. Anders had ik hem niet meegenomen."