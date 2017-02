'Larsson: verrassen en bij deze Eredivisie-club tekenen'

Aanvaller Sam Larsson sprak zich op woensdag nog maar eens uit over zijn toekomst. In de voorbije transferperiode werd de Zweed vooral gelinkt aan Ajax en PSV, maar de lezers van SoccerNews.nl vinden juist dat de Eredivisie-topclub Feyenoord het beste bij de technisch begaafde vleugelspits past.



De selectiespeler van sc Heerenveen vertelde gisteren: "Ik heb me enorm ontwikkeld in Heerenveen en ik heb nu nog vier maanden om alles en iedereen ervan te overtuigen dat ik klaar ben voor een stap hogerop. Een mooie transfer maken, dat is mijn doel. Het liefst naar Italië of Spanje. Toen ik hier kwam, was ik een leuke voetballer zonder eindproduct. Maar ik ben efficiënter geworden, een complete en volwassen speler geworden. Ik zal Heerenveen daar altijd dankbaar voor zijn."



Naar aanleiding daarvan legden wij jullie de volgende vraag voor: 'Bij welke club moet Larsson tekenen?' De meerderheid van de in totaal ongeveer 1600 stemmers, 37 procent maar liefst, kiest voor Feyenoord. Ajax staat op de tweede plek met 31 procent van de stemmen, waar PSV maar vijftien procent krijgt. Zeventien procent gaat voor 'een andere club'. Feyenoord heeft natuurlijk Steven Berghuis en Eljero Elia tot zijn beschikking, maar die eerste wordt gehuurd van Watford.