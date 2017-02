Immers: 'jodenjacht-incident' steekt nog steeds

Lex Immers stond in zijn tijd in de Nederlandse Eredivisie bekend als een zeer uitgesproken voetballer. Soms toonde de Hagenaar zich iets té uitgesproken. In zijn tijd bij ADO Den Haag zocht hij een keer een bar op om 'wij gaan op jodenjacht' te zingen. En daar heeft hij nog steeds spijt van.



In gesprek met Voetbal International vertelt de huidige middenvelder van het Belgische Club Brugge: "Omdat er in het verleden een aantal dingen zijn voorgevallen. Maar toen was ik jong, en iedereen leert van zijn fouten. Als mensen denken aan Lex Immers, dan denken ze aan die idioot die dat op de bar stond te zingen."



Immers gaat verder: "Bij iedere club waar ik nieuw binnenkom, ben ik meteen met iedereen vrienden. Iedereen vindt mij eigenlijk een supergozer en iedereen zegt altijd dat ik heel anders ben dan ze dachten. Ze hadden verwacht dat ik brutaal zou zijn, of onaardig. Dat hoor ik zó vaak. Maar dat ben ik niet. Ik ben heel netjes, respectvol en beleefd."