"Legia heeft maar één goede speler over"

Ajax heeft dit seizoen al een aantal erg goede wedstrijden gespeeld in de Europa League en nu hoopt men in Amsterdam natuurlijk dat de ploeg dat op donderdagavond tegen Legia Warschau zal kunnen herhalen. Oud-voetballer en huidig analist Ronald de Boer denkt niet dat Ajax het lastig krijgt met de Polen.



Hij zegt namelijk in gesprek met De Telegraaf: "In mijn ogen is er door de schorsing van hun aanvoerder Miroslav Radovic met Vadis Odjidja-Ofoe nog maar één goede speler over. Verder vind ik het een super-super-matig elftal. Voor hun spits Tomas Necid hoeft Ajax niet bang te zijn in de omschakeling, waardoor er hoog kan worden verdedigd. Ik ben met een gerust hart gaan slapen, want ik weet bijna zeker dat het goed komt."



Davy Klaassen maakte een doelpunt in Polen, maar dat ontging de arbitrage. "Natuurlijk is het geweldig als je uit een keer scoort. En het zure is dat Ajax dat bij Legia Warschau ook deed, maar de goal niet werd toegekend. Maar net als wij dat in 1995 deden, moet het elftal van Peter Bosz nu uitstralen dat er in Amsterdam niets valt te halen. Die drie punten blijven hier. Punt. Vaak spelen ploegen uit wat verkrampter en dat geldt zeker voor dit jonge Ajax. In de ArenA moeten ze alle schroom van zich afgooien."