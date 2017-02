'Simeone op weg naar opvallende club'

Coach Diego Simeone heeft momenteel nog de selectie van Atlético Madrid onder zijn hoede, maar daar zou binnenkort best eens verandering in kunnen komen. Het Italiaanse Internazionale hengelt al een tijdje naar de Argentijnse oefenmeester, maar naar verluidt heeft Juventus nu contact opgenomen met de heetgebakerde trainer.



Het zou best eens kunnen dat de trainerscarrousel in de aankomende zomer een zwengel krijgt. Coach Arsène Wenger houdt er vermoedelijk mee op bij Arsenal en naar verluidt zijn de Gunners op dit moment al bezig met Massimiliano Allegri, de Italiaan die het momenteel voor het zeggen heeft in Turijn bij Juventus. Gaat hij weg bij De Oude Dame, dan moet de Serie A-topclub natuurlijk weer op zoek naar een nieuwe oefenmeester.



Het medium Corriere dello Sport weet dat de beleidsbepalers in Turijn reeds contact hebben opgenomen met de vertegenwoordigers van Simeone. Naar verluidt staat de Argentijn best open voor een dienstverband bij Juventus, maar wil hij volgend seizoen nog meemaken bij Atlético Madrid. De Spanjaarden gaan namelijk in een nieuw stadion spelen en dat wil Simeone vermoedelijk van dichtbij zien gebeuren.