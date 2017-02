'Opstelling Ajax tegen Legia: Bosz kiest deze spelers'

Ajax speelt op donderdagavond tegen Legia Warschau in de eigen Amsterdam ArenA en de nieuwe Braziliaanse aankoop David Neres behoort in ieder geval tot de selectie. Het Algemeen Dagblad weet echter dat de vleugelspits niet gelijk opgesteld zal worden: trainer Peter Bosz kiest vooralsnog voor de gebruikelijke formule.



De krant schrijft: "Ajax kiest er dus voor om de portemonnee te trekken. Óók om eindelijk eens een prestatie van formaat neer te zetten in Europa. Met winst vanavond tegen Legia Warschau als nieuw startpunt. Ontegenzeggelijk zullen de ogen daarom juist op zo'n heet Europees avondje op de aankopen zijn gericht. De pas 20-jarige Colombiaanse verdediger Davinson Sánchez is voorlopig een schot een roos. Maar nu komen de wedstrijden die écht bepalend zijn voor het seizoen."



Daley Sinkgraven heeft last van een blessure en wordt, net als tegen Vitesse, vervangen door Nick Viergever. Dat betekent dat Jaïro Riedewald in het centrum van de verdediging begint. Amin Younes staat 'gewoon' linksbuiten, waar Bertrand Traoré vanaf rechts begint. Kasper Dolberg staat in de spits.



Opstelling Ajax volgens het AD: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.