OFFICIEEL: Ploegmaat Wijnaldum gaat 130.000 euro per week verdienen

Met een voorlopige vijfde plaats zit Liverpool in volle strijd voor een Engels Champions League-ticket. De titel zit er echter niet meer in voor de club van Georginio Wijnaldum en dus focussen de Reds zich op volgend seizoen.



Zo heeft Liverpool het contract van Engels international Adam Lallana verlengd tot 2020 met optie op een extra seizoen, zo meldt de Engelse pers. De 28-jarige middenvelder speelt sinds 2014 op Anfield en is na Philippe Coutinho de tweede speler op korte tijd die zich voor lange tijd aan de club bindt.



Lallana heeft daar alvast één goede reden voor, want hij krijgt een ferme loonsverhoging: vanaf nu strijkt hij 130.000 euro per week op. Dat is bijna een verdubbeling van zijn huidige loon. "Mijn beste jaren moeten nog komen", denkt Lallana. "Ik ben zeer trots en zelfs een beetje geëmotioneerd door het vertrouwen dat de club en trainer Klopp in mij hebben."