Legia 'voelt geen enkele druk': "Waarom? We zijn niet bang"

Legia Warschau kende afgelopen zondag een slechte generale repetitie in aanloop naar het UEFA Europa League-duel met Ajax. De Poolse grootmacht ging tegen laagvlieger Ruch Chorzow met 3-1 onderuit. Volgens trainer Jacek Magiera zegt dat echter helemaal niets over de kansen van zijn ploeg tegen de Amsterdammers.



"Ik ben blij dat we vier dagen na zo'n nederlaag weer doorkunnen", vertelt de oefenmeester op de clubwebsite. "We staan te trappelen om iets recht te zetten. De Europa League is weer een heel andere competitie. We zijn er klaar voor. De achtste finale is ons doel en we zullen er alles aan doen om een goed resultaat te halen."



"Ons wacht een mooie wedstrijd die miljoenen Polen op tv zullen bekijken. We voelen geen enkele druk. Waarom? We zijn niet bang. In sport begint succes altijd met moed. En dat hebben wij. We zijn er klaar voor om 120 minuten op volle kracht te spelen, we zijn goed voorbereid. We hebben niet op penalty's getraind, we moeten morgen doelpunten maken. Maar als we ze toch moeten nemen, zijn we er klaar voor", aldus Magiera.