VIDEO: Pogba trekt trukendoos open tegen Saint-Etienne

Dat Manchester United zich zou plaatsen voor de 1/8e finales van de Europa League, was geen verrassing na de 3-0-overwinning in de heenwedstrijd tegen Saint-Etienne. Ook de return werd gewonnen door de Engelsen, maar alle aandacht ging naar een actie van Paul Pogba.



Ondanks het doelpunt van Mkhitaryan tekende Pogba voor het moment van de wedstrijd. Met een heerlijke originele dribbel verschalkte hij zijn verdediger en bood hij Bastian Schweinsteiger een schietkans aan, maar die kon zijn schot niet laag houden.



Hoe dan ook lijkt Pogba helemaal zijn draai gevonden te hebben in Manchester. Geniet hieronder even mee van de Franse tovenaar.





Paul Pogba dans ses oeuvres contre Saint-Etienne door Au-taquet