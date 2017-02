Bosz laat zich uit over eventuele penaltyserie tegen Legia Warschau

Ajax neemt het donderdagavond in de zestiende finale van de UEFA Europa League op tegen Legia Warschau. Het heenduel tussen beide ploegen eindigde in een 0-0-gelijkspel.



Als er in Amsterdam opnieuw een doelpuntloos gelijkspel plaatsvindt na 120 minuten speeltijd, dan zal het uitdraaien op penalty's. De Amsterdammers zijn dit seizoen echter niet zo in vorm met het nemen van strafschoppen en dus werd trainer Peter Bosz op de persconferentie gevraagd of er al op geoefend is.



"Ik moet hier wel om lachen”, reageerde de 53-jarige oefenmeester. "Zulke vragen komen altijd bij een ploeg die dan veel penalty's heeft gemist. Kun je het trainen, of niet? Dat soort zaken. Wij moeten gewoon zorgen dat we het voor die tijd afgemaakt hebben."