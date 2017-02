'Wat dat betreft lijkt FC Twente een beetje op Feyenoord'

ADO Den Haag verloor afgelopen weekend nipt met 0-1 van Feyenoord, maar na afloop overheerste vooral een positief gevoel bij de Hofstedelingen. Zo ook bij trainer Alfons Groenendijk.



"De keuzes voor spelers die we tegen Feyenoord hebben gemaakt, zijn goed uitgepakt. Alle jongens hebben zichzelf maximaal gegeven. Alleen zitten we nog wel in de situatie dat sommige spelers niet in staat zijn 90 minuten vol te gaan. Dat was de reden dat Gorter en Malone er eerder afgingen. We zijn zonder al te veel kleerscheuren die wedstrijd uitgekomen."



"Met Trybull (miste Feyenoord-thuis vanwege blessure, red.) ook, maar die is nog niet 100 procent fit. Aan de ploeg die gestart is tegen Feyenoord hoef ik niet heel veel te veranderen. Iedereen heeft een goede indruk achtergelaten. Daar hoort Robert Zwinkels ook bij", blikt Groenendijk terug op de nederlaag tegen de koploper, op de website van ADO.







Komend weekend is FC Twente de tegenstander. Groenendijk ziet gelijkenissen met Feyenoord. "Ook zij hebben opkomende backs met Ter Avest en Van der Lely. En ook Twente heeft naar binnen komende buitenspelers. En een passende man met Mokotjo. Het is een goed voetballende ploeg. We moeten misschien nog wel meer inzet leveren dan tegen Feyenoord."



"Tegen Feyenoord 'gaat' iedereen wel, maar tegen Twente moet er een schep bovenop. Als je iets tegen ze wil doen, is ongelooflijke scherpte belangrijk. Ook zullen we weer goed moeten staan met elkaar en weinig weggeven. Van daaruit kun je vertrouwen krijgen en dan jezelf belonen."