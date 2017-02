Waarschuwing voor PSV: 'Als je dat tegen Feyenoord doet.. Levensgevaarlijk'

PSV neemt het komende zondag in een absolute kraker op tegen koploper Feyenoord. Bij iets anders dan een zege lijken de titelkansen van de Eindhovenaren voorbij.



Om te winnen moet er echter wel iets aan het spel van PSV veranderen, zo denkt analist Ronald de Boer. "Als je Feyenoord wil bestrijden, moet je dat echt als team doen. Dan moet je durven doordekken." Verder wijst De Boer ze op de ruimtes die er afgelopen weekend tegen NEC (3-1 zege) werden weggegeven. "Als je de tegengoal bekijkt, zie je dat Luuk de Jong druk zet en Marco van Ginkel te laat komt. Andres Guardado laat ook vaak zijn mannetje lopen."



"Als je in de wedstrijd tegen Feyenoord ruimtes weggeeft zoals tegen NEC, is dat levensgevaarlijk", vervolgt De Boer bij FOX Sports. Spelers als Toornstra en Kuyt nemen die ruimtes wel."