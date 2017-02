Kane niet onder de indruk van Europese opponent: "Kijk naar hoe ze het vierden.."

AA Gent maakt zich momenteel klaar voor de langverwachte partij op Wembley. De Belgische Buffalo's kunnen het tweede duel met Tottenham alvast aanvatten met een kleine bonus na de verrassende 1-0 zege in de heenwedstrijd. Maar ondanks deze onverwachte nederlaag is men bij de Spurs niet echt onder de indruk.



Zo is spits en smaakmaker Harry Kane redelijk gerust in de kansen van zijn ploeg. "We hebben veel vertrouwen voor de wedstrijd donderdag tegen Gent. Natuurlijk was het vorige week moeilijk, ook al omdat we niet onze beste wedstrijd speelden, maar we denken dat we dit kunnen omkeren. De Europa League is wel degelijk belangrijk voor ons, want we willen een trofee winnen. Het is niet het einde van de wereld als we het niet halen, want ik weet dat de club uiteindelijk toch de juiste richting uitgaan."



Kane benadrukte verder dat Tottenham aan het uitgroeien is tot een gevestigde waarde in Europa. "We groeien, dus staan we steeds meer onder druk. Tottenham is nu één van de grootste clubs in de Europa League. Kijk maar naar hoe de Gent-spelers vierden toen ze ons klopten vorige week", werd de international geciteerd door Het Nieuwsblad.