OFFICIEEL: Voormalig Ajacied kan transfervrij op zoek naar nieuwe club

Hoewel hij pas 25 jaar is, heeft Geoffrey Castillion al behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. Daar mag zich spoedig een nieuwe club bij gaan voegen, want de Nederlander is sinds vandaag transfervrij.



Werkgever Debreceni uit Hongarije heeft het contract met Castillion in onderling overleg ontbonden. Bij de nationale hoogvlieger kwam hij nauwelijks meer tot spelen, en dus was een afscheid volgens beide partijen de beste optie. Debreceni wenst hem nog veel succes in de toekomst, zo schrijft het op de officiële clubwebsite.



Castillion is een jeugdproduct van Ajax, maar in Amsterdam wist hij nooit door te breken. Daarna speelde hij nog voor NEC, RKC, Heracles Almelo, New England Revolution (Verenigde Staten), FC Universitatea Cluj en sinds 2015 voor Debreceni. Die club verhuurde hem vorig seizoen nog aan competitiegenoot Puskás FC. Dit seizoen kwam Castillion nog maar drie keer in actie voor Debreceni.