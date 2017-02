Ajax boezemt voormalig Vitessenaar geen angst in

Vitesse verhuurt hem dit seizoen aan Legia Warschau, en dus mag Valeri Qazaishvili het in de Europa League nog eens gaan opnemen tegen Ajax. Het heenduel in Polen eindigde in 0-0.



"Het belangrijkste is dat we in Warschau geen tegengoal hebben gehad, dus zodra we scoren in Amsterdam hebben ze een probleem", vertelt de Georgische technicus op de clubwebsite van Legia. "Bij elk gelijkspel waarin gescoord wordt winnen wij, dat geeft ons een voordeel. Het gaat zwaar worden, maar ik geloof erin. We kunnen ons geen fouten veroorloven."



Qazishvili speelde bij Vitesse nog onder Ajax-trainer Peter Bosz. "Een winnaar, ervaren en intelligent. Een team dat onder zijn leiding speelt moet initiatief nemen, het spel domineren en druk zetten. Het idee is dat de fans na de wedstrijd altijd tevreden zijn met de speelstijl", besluit Vako.