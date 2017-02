OFFICIEEL: Ajacied maakt zelf melding van verrassend transfernieuws

22 Februari 2017 17:22

Hij werd dit seizoen met hoge verwachtingen verhuurd aan competitiegenoot Excelsior, maar Ajax-talent Leeroy Owusu wist bij de ploeg uit Kralingen geen vaste basisplaats te veroveren.



Er is dan ook besloten dat de vleugelverdediger niet ná dit seizoen, zoals afgesproken was, maar vandaag nog terugkeert naar Amsterdam. Dat meldt Owusu zelf op Instagram. "Soms werkt het gewoon niet. Ik bedank Excelsior voor de kans om hier te spelen, en alle mensen die mij geholpen hebben dit seizoen."



"Ik keer terug naar Ajax, ook al mag ik helaas geen wedstrijden spelen omdat de overstap buiten de transferwindow is. Ik zal hard blijven werken bij Ajax en kijk uit naar het nieuwe seizoen. I'll be back", meldt Owusu op het social medium.



Aan het begin van het seizoen kwam Owusu nog tot vijf optredens voor Excelsior, daarna verloor hij zijn basisplaats. Eerder deze maand werd hij zelfs nog om disciplinaire redenen uit de selectie gezet door trainer Mitchell van der Gaag.



